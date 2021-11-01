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01.11.2021г.
В Пензе начал работу колл-центр для пациентов с кардиологическими и эндокринными болезнями

В Пензе начал работу колл-центр для пациентов с кардиологическими и эндокринными болезнями

Пн, 01.11.21 12:23
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1 ноября в пензенской областной больнице им. Н. Н. Бурденко начал работу колл-центр для пациентов с эндокринными и кардиологическими болезнями. На вопросы будут отвечать врачи.

Как отметила главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Пензенской области Екатерина Князькина, центр возобновил работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, чтобы минимизировать для особо уязвимых пациентов риск заразиться при посещении поликлиники.

«Это касается не только сахарного диабета, но и людей с патологией щитовидной железы, надпочечниковой недостаточностью. Наш центр создан, в первую очередь, для того, чтобы ограничить от посещения центра пациентов в возрасте 60+, а также для тех, кто выписан после лечения коронавируса и находится на домашнем долечивании. Именно эта категория граждан нуждается в консультативной поддержке. Мы работаем по трем направлениям: консультации, чтобы откорректировать дозировку препаратов, выписка рецептов на сахароснижающие лекарства дистанционно, при необходимости - вызов врача-терапевта на дом. У вас могут спросить ваши паспортные данные, номера полисов и СНИЛС, чтобы исключить передачу информации о вашем здоровье третьим лицам, поэтому приготовьте документы, прежде чем звонить», - пояснила она.

Дозвониться эндокринологам можно по телефонам 591-682 и 591-644 с 8 утра до 16 часов с понедельника по пятницу.

«Также можно звонить напрямую мне по номеру 591-634. Если вам не смогли помочь в колл-центре, сделать это постараюсь я», - добавила Екатерина Князькина.

Аналогичная система действует и для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

«Мы хотим минимизировать посещения поликлиники пациентами старшего возраста, чтобы разорвать этот порочный круг заражения, чтобы предотвратить заболевание наших пациентов коронавирусом», - рассказала главный внештатный специалист по кардиологи министерства здравоохранения Пензенской области Елена Володина.

Она отметила, что работа их центра направлена не только на тех, у кого давно выявили проблемы с сердцем, но и на переболевших коронавирусом, у которых симптомы кардиологических заболеваний стали проявляться впервые.

«Проблемы после ковида остаются, конечно. Состояние пациентов, у которых уже были проблемы, усугубляются, происходит декомпенсация. Даже у тех, кто до коронавируса не имел никакой патологии сердца, она появляется. Особо уязвимы те, у кого были проблемы с гипертонией, таких очень много, людям нужна наша консультация. Никакого самолечения, звоните в колл-центр, мы решим ваши вопросы. При необходимости есть возможность записаться на прием», - подчеркнула врач.

Елена Володина добавила, что практически каждый третий, перенесший ковид, сталкивается с проблемами с сердцем. Больше всего подвержены риску курящие и люди с избыточным весом. Единственным действенным способом профилактики тяжелых осложнений остается вакцинация.

Дозвониться в кардиологический колл-центр можно по номерам 591-607, 591-603 по будням с 8 до 16 часов.

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27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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