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01.11.2021г.
Осенние «ковикулы»: подборка занятий для ребенка на удаленке

Осенние «ковикулы»: подборка занятий для ребенка на удаленке

Пн, 01.11.21 11:57
Просмотров: 285

В Пензенской области объявлены нерабочие дни, сопровождаемые массой ограничений. Без посещений общественных мест и привычных социальных контактов дети на «ковикулах» скучают, а родители, большая часть которых продолжает работать на удаленке, не всегда знают, чем занять своего ребенка. Вместе с экспертами МТС мы подготовили для читателей подборку занятий, которые заинтересуют и детей, и взрослых.

Для школьников

Творческо-благотворительный проект «Поколение М» объединил в себе множество полезных мастер-классов и конкурсов. На сайте можно смотреть уроки по актерскому мастерству, вокалу, дизайну, фотографии и другим направлениям, которые курируют профессионалы. Например, Полина Гагарина отвечает за вокал, педагоги ГИТИСа — за театральное направление, а знаменитые модельеры Юлия Далакян и Игорь Гуляев - за дизайн. Каждый год кураторы объявляют конкурсное задание по своему направлению и выбирают победителей.

Ребята могут выиграть стажировки в знаменитых модных домах, выступить на одной сцене со звездами или выставить свои картины в Третьяковской галерее. Каждое действие на сайте и в соцсетях проекта превращается в реальные деньги, которые направляют на помощь тяжело больным ребятам. За шесть лет существования «Поколения М» собрано почти 22 миллиона рублей и проведено более 60 операций.

Пензенцы неоднократно становились лауреатами «Поколения М», занимая призовые места в разных творческих номинациях.

«Российская электронная школа» - бесплатный образовательный ресурс, рекомендуемый Министерством образования РФ. Его аудитория - учащиеся 1-11 классов, он содержит полный школьный курс уроков от лучших учителей России.

«Фоксфорд» – онлайн-школа для учащихся 3-11 классов, которая помогает готовиться к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, к олимпиадам и поступлению в вуз, а также повысить оценки или просто расширить кругозор.

Также можно бесплатно оформить годовую подписку на комплект школьных учебников для любого класса, получить тату-наклейки в подарок с НЕТАРИФ Junior и целый год пользоваться электронными версиями тех самых учебников, по которым ребенок учится в школе, без дополнительной платы. Тариф сформирован с учетом детских предпочтений, есть опция защиты от спам-звонков и блокировки платных звонков и SMS.

Для родителей

Время можно провести за просмотром фильмов и сериалов, на которые не хватало времени:

- «Дюна» (12+)

Блокбастер 2021 года, снятый Дени Вильневым - режиссером таких картин, как «Бегущий по лезвию 2049» (18+), «Прибытие» (16+) и «Пожары» (16+).

- «Вертинский» (18+)

Восьмисерийный художественный фильм режиссера Авдотьи Смирновой рассказывает о жизни известного русского шансонье ХХ века — Александра Вертинского.

- «Сахаров. Две жизни» (16+)

В основу киноленты легли видео и фото реальных событий, а также мемуары Андрея Дмитриевича Сахарова. При съемках использовали популярную в Голливуде технологию ARFX, позволяющую создать эффект максимального погружения в происходящее.

- «Клиника счастья» (18+)

Алена Липницкая в исполнении Дарьи Мороз — успешный врач-сексолог. Кажется, она знает все о том, как спасать чужие отношения. Но в этот раз ей придется разбираться и в своих: предательство мужа переворачивает ее жизнь с ног на голову.

- «Хрустальный» (18+)

Сценарий к этому сериалу написал Олег Маловичко — автор многих нашумевших российских блокбастеров, а также сценарист популярного триллера «Метод» (18+). По сюжету главный герой, следователь Сергей Смирнов, переживший в детстве насилие, должен вернуться в родной город Хрустальный (съемки проходили в городке Шахты Ростовской области), чтобы пресечь череду жутких убийств.

- «Рок за гранью» (16+)

Фильм посвящен Виктору Цою, Борису Гребенщикову, Сергею Курехину, которые стали главными героями Русского рока 80-90-х годов XX века. Экспертами в фильме выступают те, кто хорошо знал всех троих; Марина Алби, Сергей Бугаев «Африка», Виктор Тихомиров. Авторы стремились показать атмосферу и энергию тех лет, а также реакцию современных молодых людей на то, что происходило в рок культуре до их появления на свет.

Каждый из них вы найдете в онлайн-кинотеатре KION. А еще множество мультфильмов, детских и семейных фильмов для совместного просмотра.

Вместе с малышами

Хорошей идеей может быть начать утро вместе с ребенком с небольшой зарядки, которая вполне может продолжиться зажигательными танцами или караоке. Например, на deti-online.com много песен, стихов и загадок.

Впрочем, мечта многих родителей - увлечь ребёнка хорошей литературой с ранних лет. Помочь в этом могут… аудиокниги. Дети сначала внимательно слушают их, а потом сами начитают читать. И конечно, это настоящая палочка-выручалочка для мам и пап, позволяющая надолго занять ребенка или помогающая уснуть малышам в тихий час. В приложении «МТС Библиотека» собрано более 310 тысяч электронных и 60 тысяч аудиокниг на любой возраст и вкус.

Детская комната «Arzamas» тоже собрала мульфильмы, книжки, музыку старых пластинок Мелодии для малышей, видеолекции и игры, а для подростков - интересные подкасты.

Возрастные ограничения на сервисы - 6+. На правах рекламы. 

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27.10.2021 14:12
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27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:04
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