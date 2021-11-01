Олег Мельниченко представил Алексея Комарова в качестве главы минобра коллективу ведомства

Глава региона озвучил трудовую биографию Алексея Комарова. В частности, что он работал в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского, в структурах Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В числе основных задач нового министра губернатор отметил реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография», совершенствование и выстраивание системы профилактической работы, повышение качества образования. Также особое внимание он просил уделить развитию системы профобразования.

«Мы должны организовать четкую спайку между работодателями и учебными заведениями, которые готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена. Мы не должны работать вхолостую. Необходимо сосредоточиться на специальностях, которые будут давать реальные результаты для экономики региона», - цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального минобра.

Алексей Комаров добавил, что система образования будет выполнять поставленные задачи. В частности, он отметил важность работы над формированием управленческого кадрового резерва и повышением образовательных результатов учащихся.

«Эти и иные задачи мы будем выполнять благодаря плотной и слаженной работе с федеральными органами власти, привлечению ведущих экспертов системы образования Российской Федерации», - сказал министр.

Напомним, о назначении стало известно утром 1 ноября. Олег Мельниченко представил членам кабмина нового министра образования региона на оперативном совещании в правительстве.

С биографией Алексея Комарова можно ознакомиться здесь.