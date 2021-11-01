Олег Мельниченко поручил не допустить роста долга по зарплатам на предприятиях

1 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания оценил результаты социально-экономического развития региона за девять месяцев.

Глава Пензастата Максим Уханов сообщил, что индекс промышленного производства с января по сентябрь вырос на 5%. Наибольшая доля пришлась на обрабатывающие производства – 88,5%.

Также было отмечено увеличение налога на прибыль организаций, продолжение работы по реализации инвестпроектов в аграрном секторе.

«За январь-август мы получили положительный сальдированный результат организаций - 18 млрд 146 млн рублей. Против положительного результата за аналогичный период прошлого года - 9 млрд 704 млн. Мы видим, что экономика сработала, несмотря на сложные обстоятельства. Рост 87% составил», - сказал Олег Мельниченко.

Средняя зарплата в организациях, не относящихся к субъектам малого бизнеса, за январь-сентябрь составила 38120 руб., или 107,8% относительно аналогичного периода 2020 года.

Губернатор поручил не допустить роста долга по зарплате на предприятиях региона, который в настоящее время составляет 5,8 млн рублей.

«Мы работаем совместно с прокуратурой, трудовой инспекцией. Есть что взять на контроль», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.