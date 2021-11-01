В селе Башмаковского района в рамках нацпроекта отремонтировали дом культуры

В селе Соседка Башмаковского района Пензенской области завершили ремонт дома культуры. Работы проводили в рамках нацпроекта «Культура», на них направили около 8,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, в здании привели в порядок кровлю, карнизы, парапеты, тамбуры, заменили окна и двери. В помещениях также осуществили отделку стен, восстановили кирпичную кладку, отремонтировали сети и так далее.

На работы из федерального бюджета выделили около 7,8 млн рублей, а 681,75 тысяч рублей - средства из областной казны.