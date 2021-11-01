В Пензенской области с 1 ноября запрещен выход лодок на воду

В региональном ГУ МЧС сообщили, что на водоемах Пензенской области завершился сезон навигации.

В управлении уточнили, что с 1 ноября запрещен выход на воду любых маломерных судов, должна быть проведена их консервация.

«Они должны храниться на берегу в специально отведенном для этого месте или помещении. При отсутствии помещения разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе под навесом или накрытыми брезентом», - отметили в МЧС.

Эти меры связаны с тем, что в холодное время года риск возникновения происшествий возрастает.