Пензенцев предупреждают об ухудшении погоды 2 ноября

По данным Гидрометцентра, прогнозируется желтый уровень погодной опасности: в ряде районов ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

В течение дня не ожидается существенных осадков. Ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем – восточный с такой же скоростью. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5 до +11 градусов.

Водителей призывают в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам также необходимо быть осторожнее и внимательнее.



