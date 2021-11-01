В Пензенской области около 60% жителей уже приняли участие в переписи населения

Как сообщает пресс-центр облправительства, по состоянию на 30 октября в переписи уже приняли участие около 60% пензенцев. В лидерах - Спассский, Башмаковский, Малосердобинский, Наровчатский и Вадинский районы, показатели почти на 5% превышают общероссийские. Пензенская область в настоящее время находится на четвертом месте в ПФО и на 17-м – в стране.

Однако в ходе работы переписчиков выяснилось, что не все жители региона знают о том, что сейчас проходит всероссийская перепись населения. Олег Мельниченко поручил более активно доводить до пензенцев информацию о том, как и где они могут принять в ней участие.

«Необходимо усиление информационной кампании в СМИ, в интернете. Подключайте Центр управления регионом, организовывайте. Главам отстающих районов требуется подтянуться. Усиливайте это направление работы», - поручил губернатор.

Напомним, всероссийская перепись завершится 14 ноября. Пройти ее можно на портале «Госуслуги», на переписных участках и в МФЦ. Также можно ответить на вопросы сотрудника, который придет к вам домой. У переписчика должно быть удостоверение, которое действительно только с паспортом, а также шарф, жилетка, сумка, специальный планшет. Из-за коронавируса на нем также должны быть маска и перчатки.

