На пяти улицах Пензы 1 ноября возможны отключения воды

1 ноября в домах на пяти улицах Пензы из-за аварийно-восстановительных работ возможны перебои с подачей воды.

Как сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации, ограничения возможны по следующим адресам:

- ул. Свердлова, 77, 79а, 79б, 79, 40, 38;

- ул. Тамбовская,1, 1б, 9, 9а, 1г, 11, 23, 20, 22;

- ул. Красная, 3, 5, 7, 5а, 9, 26а;

- ул. Куйбышева, 34б, 36, 42, 45, 45г;

- ул. Калинина, 61.

По всем вопросам, связанным с авариями на сетях водоснабжения и водоотведения, следует обращаться в диспетчерскую службу по номеру 32-13-50.