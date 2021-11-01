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01.11.2021г.
Как провести нерабочие дни с пользой для здоровья. Советы врачей

Как провести нерабочие дни с пользой для здоровья. Советы врачей

Пн, 01.11.21 15:45
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В группе пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсети опубликовали подборку советов врачей о том, как сохранить здоровье и позаботиться о себе в период нерабочих дней.

«Эксперты говорят, что, в первую очередь, необходимо обратить внимание на свой режим дня. Так вам будет проще вернуться к привычной жизни, а ваше самочувствие улучшится», - говорится в посте. 

Вторая рекомендация касается занятий спортом. Зарядку лучше делать два-три раза в течение дня. Это важно, когда количество перемещений вынуждено приходится ограничивать. 

В-третьих, следует проводить время на свежем воздухе, но не в местах массового скопления людей. По возвращении домой важно продезинфицировать руки и тщательно их вымыть.

Четвертый совет – постарайтесь скорректировать пищевые привычки и придерживаться правильного питания. Оно должно быть дробным, с интервалом в 3,5-4 часа. Также лучше пить как можно больше жидкости: чистой воды, морса, компота, свежевыжатых соков. А потребление мучных изделий, сахара, круп и картофеля следует ограничить.

Пятый пункт связан с соблюдением так называемого зрительного режима при использовании гаджетов. Нужно делать небольшой перерыв в работе на компьютере, каждые 30-40 минут посвящать упражнениям для снижения нагрузки на глаза. В свободное от работы время использование гаджетов рекомендуется сократить до 20-30 минут в день.

В-шестых, необходимо следовать мерам предосторожности: пользоваться масками в общественных местах, отказаться от поездок в маршрутках и автобусах, а также пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Седьмой совет относится к родителям: следует разумно организовать досуг ребенка, гармонично распределив физические и умственные нагрузки. Режим дня детей должен включать в себя чтение книг, занятие музыкой, рисование и физическую активность.

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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