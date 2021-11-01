Как провести нерабочие дни с пользой для здоровья. Советы врачей

В группе пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсети опубликовали подборку советов врачей о том, как сохранить здоровье и позаботиться о себе в период нерабочих дней.

«Эксперты говорят, что, в первую очередь, необходимо обратить внимание на свой режим дня. Так вам будет проще вернуться к привычной жизни, а ваше самочувствие улучшится», - говорится в посте.

Вторая рекомендация касается занятий спортом. Зарядку лучше делать два-три раза в течение дня. Это важно, когда количество перемещений вынуждено приходится ограничивать.

В-третьих, следует проводить время на свежем воздухе, но не в местах массового скопления людей. По возвращении домой важно продезинфицировать руки и тщательно их вымыть.

Четвертый совет – постарайтесь скорректировать пищевые привычки и придерживаться правильного питания. Оно должно быть дробным, с интервалом в 3,5-4 часа. Также лучше пить как можно больше жидкости: чистой воды, морса, компота, свежевыжатых соков. А потребление мучных изделий, сахара, круп и картофеля следует ограничить.

Пятый пункт связан с соблюдением так называемого зрительного режима при использовании гаджетов. Нужно делать небольшой перерыв в работе на компьютере, каждые 30-40 минут посвящать упражнениям для снижения нагрузки на глаза. В свободное от работы время использование гаджетов рекомендуется сократить до 20-30 минут в день.

В-шестых, необходимо следовать мерам предосторожности: пользоваться масками в общественных местах, отказаться от поездок в маршрутках и автобусах, а также пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Седьмой совет относится к родителям: следует разумно организовать досуг ребенка, гармонично распределив физические и умственные нагрузки. Режим дня детей должен включать в себя чтение книг, занятие музыкой, рисование и физическую активность.