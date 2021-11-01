В Пензе после жалобы горожанина высадили деревья на ул. Кирова

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы попросить службы, ответственные за благоустройство, посадить деревья на ул. Кирова.

Как уточнил горожанин, вдоль домов №№67, 69, 71 много пустующих мест, на которые следует посадить саженцы-крупномеры.

«Линия деревьев выглядит очень некрасиво, как «выбитые зубы», расстояния между саженцами неравномерные», - отметил пензенец.

Жалобу информационное агентство направило в администрацию Пензы, и в конце октября вице-мэр Павел Якунин сообщил, что с южной стороны дома по ул. Кирова, 67 высадили 15 саженцев.

Напомним, в рамках социального проекта «Жалобная книга» любой пензенец может сообщить о проблеме своего дома, улицы, двора. По каждому обращению редакция формирует официальные запросы в ведомства.