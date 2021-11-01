Проект Города Спутника получил национальную премию за развитие застроенных территорий

Город Спутник – победитель национальной премии. Проект строительного холдинга «Термодом» получил диплом российского этапа международного конкурса Grand International Development Awards за лучшую практику развития застроенных территорий.
В числе экспертов были президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин и другие признанные специалисты в сфере недвижимости.
«Победа в конкурсе говорит о том, что Город Спутник получил всероссийское признание, в том числе и на уровне органов государственной власти», - сообщают представители холдинга.