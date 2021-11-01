Минсельхоз РФ сообщил о росте цен на сахар

По данным Минсельхоза РФ, за неделю на 1,6% выросли цены российских производителей на сахар.

В министерстве указывают, что, по данным на 27 октября, стоимость килограмма сахара белого свекловичного у промышленников составила 41,35 рублей, пишет ТАСС.

Союз сахаропроизводителей России сообщает, что переработка сахарной свеклы завершена. Переработали 18 251,8 тыс. тонн сырья, что на 4,3% выше уровня прошлого года, произвели 2 448,6 тыс. тонн сахара. Это на 8,5% ниже уровня прошлого года.

По данным ФТС России, объем импорта сахара-сырца без учета торговли со странами ЕАЭС на 24 октября составил 7,1 тыс. тонн. В прошлом году - 5,2 тыс. тонн, отмечает «360».