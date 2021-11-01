Пензенцы, имеющие статус «житель блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату

По данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в Пензенской области ее предоставят 55 пенсионерам. Выплата приурочена к 80-летию со дня открытия Дороги жизни – транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая в годы Великой Отечественной войны позволяла доставлять в блокадный город грузы и эвакуировать жителей.

Средства Пенсионный фонд перечислит автоматически, без заявления. Они поступят в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

«Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае, если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом», - отмечают в ведомстве.

Если пенсионер не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.