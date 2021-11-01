Абоненты Tele2 получат кешбэк при сдаче тестов на COVID-19

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам кешбэк в виде 10% от стоимости анализов на счет телефона при сдаче тестов на COVID-19 в лаборатории «Гемотест».

В компании отмечают, что предложение распространяется на стандартный ПЦР- и экспресс-тест, исследования на антитела к коронавирусу и комплексные анализы. Пользователи Tele2 могут получить кешбэк на счет мобильного телефона в размере 10% от стоимости анализов из раздела COVID-19 в лаборатории «Гемотест». Чтобы воспользоваться бонусом, пациенты должны получить промокод на сайте партнера акции.

Для начисления кешбэка клиентам Tele2 нужно показать этот код в отделении «Гемотест» до оплаты анализов. Акция действует в рамках программы лояльности «Больше» и продлится до 15 ноября 2021 года.

Представители Tele2 напоминают, что клиенты программы лояльности могут покупать товары и услуги со скидкой, получать подарки и бонусы. Также они могут использовать кешбэк, возвращая деньги за покупки на счет мобильного телефона.

Предложения от партнеров программы лояльности «Больше» собраны на сайте tele2.ru. Выбрать и активировать предложение можно как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении «Мой Tele2» (6+).

«Tele2 давно не ограничивается ролью поставщика услуг связи, мы стремимся поддерживать образ жизни и интересы наших клиентов. Специальные предложения для пользователей Tele2 охватывают самые разные сферы жизни: путешествия, развлечения, онлайн-шопинг, обучение и, конечно, здоровье. Сегодня многие сдают ПЦР-тесты – анализ может потребоваться при въезде в другую страну и по возвращении из путешествия, при заселении в отель и посещении театра. Мы рады поддержать наших абонентов в это непростое время и предложить им полезный бонус», - отмечает директор департамента по финансовым сервисам Tele2 Илларион Яловенко.

Возрастные ограничения на акцию – 18+.