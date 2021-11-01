В пензенском Роспотребнадзоре разъяснили, как подать жалобу на задержку выдачи результатов ПЦР-тестов

На сайте регионального управления Роспотребнадзора появились разъяснения о порядке подачи жалоб на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов.

В ведомстве отмечают, что, согласно действующим нормам, проведение исследования и передача результатов не должны превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Для оперативного реагирования и проведения проверок жалобу нужно подать должным образом. В частности, должно быть письменное согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, и на обработку персональных данных.

При направлении обращения также нужно подтвердить свою личность. Это можно сделать несколькими способами:

- направить обращение с помощью системы, предусматривающей обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (авторизацию в ЕСИА). Ссылка доступна на официальном сайте управления в разделе «Прием обращений граждан» -http://58.rospotrebnadzor.ru/;

- обратиться непосредственно в управление с документом, удостоверяющим личность, по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36, 440026;

- обратиться через многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Скачать согласие на обработку персональных данных и заявление о согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, можно здесь.