На сайте стопкоронавирус.рф собрали информацию об ограничениях в регионах

Это связано с тем, что в каждом субъекте решения принимаются индивидуально и жителям важно знать, какие ограничения действуют именно в их регионе. Там же прописано, в какие учреждения можно попасть только по QR-коду. Данные собраны сетью Центров управления регионами.

Проверить QR-код представителям учреждений поможет приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус» (6+), отмечает заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.