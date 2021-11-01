Covid-19. В Пензе с 1 ноября начали принимать заявки от бизнеса на безвозмездный грант

В Пензенской области с 1 ноября по 15 декабря представители малого и среднего бизнеса могут подать заявки на получение безвозмездного гранта. Эту меру поддержки ввели для сфер, наиболее пострадавших из-за «коронаврусных» ограничений.

Проверить, относится ли предприятие или организация к категориям, для которых предусмотрен грант, можно на сайте налоговой службы. Там же можно направить заявление, сообщает пресс-служба мэрии.

Для юридических лиц и социально ориентированных некоммерческих организаций выплаты рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда, то есть 12 792 рублей, умноженного на количество работников в июне.

«Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Если у предпринимателя нет наемных работников, размер выплаты будет равен минимальному размеру оплаты труда», - отмечают в мэрии.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручал разработать пакет региональных мер поддержки бизнеса.