Владимир Колокольцев вручил госнаграды сотрудникам полиции из разных регионов страны

Несколько десятков сотрудников полиции из разных регионов страны, проявившие смелость и мужество при спасении людей, 1 ноября удостоились государственных наград. Медали им вручили по указу министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

«Более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги. Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего – по зову сердца», - отметил Владимир Колокольцев.

Среди награжденных: инспекторы ДПС и патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, а также бойцы отрядов спецназначения. Всего ведомственные награды получили 30 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.