Хоккейный клуб «Дизелист» уступил в овертайме «Прогрессу»

Победа забрала все силы. В минувшие выходные пензенская хоккейная молодежка имела все шансы значительно улучшить свои позиции в турнирной таблице. На своем льду наша команда принимали «Прогресс» из Приуралья.

В воскресной встрече с «Прогрессом» из города Глазова, счет открыли наши хоккеисты. Отличился Глеб Булычев. Казалось, что это начало очередного триумфа «Дизелиста». Ведь накануне пензенская дружина всухую обыграла гостей – 3:0. Но соперники сдаваться явно не собирались и провели серию контратак, одна из которых завершилась шайбой в наших воротах. В течении всей дальнейшей игры борьба шла с переменным успехом и основное время завершилось в ничью 3:3. Но в овертайме, на последних минутах, Константин Казаков из «Прогресса» принес победу своей команде.

У наших хоккеистов есть несколько дней на отдых. 5 ноября их ждет матч с «Олимпией» из Кирово-Чепецка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.