Максим Уханов рассказал, как дистанционно принять участие в переписи населения

О том, как идет всероссийская перепись населения в нашем регионе, шла речь в рамках программы «Экспресс. Тема». Очередным гостем автора передачи Павла Прохоренкова стал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов. Один актуальных на сегодняшний день вопросов - как отличить представителя Росстата от мошенника?

Более подробно том, как принять участие в переписи, в том числе и дистанционно, зачем это нужно государству и лично каждому гражданину, а также, как можно получить приз по окончании процедуры, вы узнаете из программы «Экспресс. Тема». Посмотреть ее можно на сайте телеканала