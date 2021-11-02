Владимир Путин подписал указ о выплатах блокадникам в размере 50 тысяч рублей

Ветераны, в годы Великой Отечественной войны жившие и оборонявшие Ленинград, в ноябре получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она приурочена к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни» - транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая в то время связывала блокадный город с тылом страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Пособие выплатят гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда». Таких в нашем регионе на данный момент 55 человек.

«Они вместе с пенсией в ноябре получат эту единовременную выплату. Никаких заявлений писать не надо, обращаться тоже. Мы сделали это все самостоятельно, они у нас все на учете пофамильном. Все выплаты, которые приходятся после 20 ноября, они будут осуществлены в период с 15 до 20. Только этим людям, а всем остальным – по графику, вместе с пенсией», - пояснила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Любовь Евдокимова.

По такому же принципу будет осуществляться выплата и тем, кто получает пенсию в кредитных учреждениях. До 20 ноября деньги перечислят всем блокадникам. Если же ветеран по каким-либо причинам не сможет получить их в ноябре, доставку перенесут на декабрь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.