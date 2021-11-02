Жителям Пензенской области вернули более 30 единиц ранее изъятого оружия

Сотрудники регионального управления Росгвардии вернули жителям области более 30 единиц ранее изъятого оружия.

Эти пензенцы устранили обстоятельства, послужившие основанием для конфискации. Как правило, в их числе совершение административных правонарушений и преступлений, аннулирование лицензий и разрешений.

«Не более одного года закон дает владельцу на решение дальнейшей судьбы изъятого оружия. Затем невостребованные предметы вооружения подлежат принудительному отчуждению в судебном порядке. Процедура означает безвозвратное и безвозмездное обращение оружия в государственную собственность», - рассказал сотрудник Управления Росгвардии по Пензенской области Александр Янгулов.

По истечении года владельцу оружия направляют предписание о том, что решение должно быть принято в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, то его признают бесхозяйным и уничтожат, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.