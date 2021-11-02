В Пензе заработали два call-центра для людей с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

Из-за осложнившейся ситуации в системе здравоохранения региона вынуждены идти на перераспределения коечного фонда. Все большему количеству пациентов с Covid-19 требуется госпитализация. Однако это далеко не единственный недуг, которым страдают жители региона. Людям с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем тоже необходима помощь врачей. В условиях пандемии визит в лечебное учреждение, может привести к негативным последствиям. Чтобы минимизировать риски заражения, с 1 ноября в Пензе заработали два call-центра.

Call-центр для тех, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и другими эндокринологическими недугами уже работает. С понедельника по пятницу, с восьми утра и до 16:00 по телефонам - 59-16-83 и 59-16- 44 пензенцам дадут консультацию квалифицированные специалисты.

«Для того, чтобы исключить ситуацию, когда информация о состоянии здоровья уходит другим лицам, мы будем просить наших пациентов сообщать либо номера паспортных данных, либо страховых полисов, поэтому, пожалуйста, приготовьте при звонках в наш call-центр. Отвечают на звонки врачи-эндокринологи, которые находятся на своих рабочих местах», - рассказала главный внештатный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина.

В случае, если у вас возникли дополнительные вопросы и в call-центре на них не ответили, можно обратиться непосредственно к Екатерине Князькиной. Ее телефон - 59-16-34. По опыту прошлого года, в день каждый эндокринолог принимает около 50 звонков.

«В основном, выписка инсулина, но также интересуются, можно ли делать прививки, кто-то спрашивает медотвод», - рассказала врач Центра медицинского эндокринологического Пензенской областной клинической больницы Екатерина Ивахина.

По вопросам, связанным с болезнями сердечно-сосудистой системы, теперь можно обратиться в кардиологический call-центр. По телефонам - 59-16-07 и 59-16-03.

«Новая коронавирусная инфекция вносит свои коррективы и те пациенты, у которых уже были проблемы, они усугубляются. То есть происходит декомпенсация наших всех сердечных болезней. Даже те пациенты, у которых до коронавирусной инфекции не было никакой патологии сердца, она у них появляется после перенесенного ковида, поэтому эти пациенты особенно уязвимы и им нужна консультация кардиолога», - отметила главный внештатный кардиолог Пензенской области Елена Володина.

Медики предупреждают: нельзя заниматься самолечением. Это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до летального исхода, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.