10:30
02.11.2021г.
В Пензе заработали два call-центра для людей с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

В Пензе заработали два call-центра для людей с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

Вт, 02.11.21 07:46
Просмотров: 399
Из-за осложнившейся ситуации в системе здравоохранения региона вынуждены идти на перераспределения коечного фонда. Все большему количеству пациентов с Covid-19 требуется госпитализация. Однако это далеко не единственный недуг, которым страдают жители региона. Людям с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем тоже необходима помощь врачей. В условиях пандемии визит в лечебное учреждение, может привести к негативным последствиям. Чтобы минимизировать риски заражения, с 1 ноября в Пензе заработали два call-центра.

Call-центр для тех, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и другими эндокринологическими недугами уже работает. С понедельника по пятницу, с восьми утра и до 16:00 по телефонам - 59-16-83 и 59-16- 44 пензенцам дадут консультацию квалифицированные специалисты.

«Для того, чтобы исключить ситуацию, когда информация о состоянии здоровья уходит другим лицам, мы будем просить наших пациентов сообщать либо номера паспортных данных, либо страховых полисов, поэтому, пожалуйста, приготовьте при звонках в наш call-центр. Отвечают на звонки врачи-эндокринологи, которые находятся на своих рабочих местах», - рассказала главный внештатный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина.

В случае, если у вас возникли дополнительные вопросы и в call-центре на них не ответили, можно обратиться непосредственно к Екатерине Князькиной. Ее телефон - 59-16-34. По опыту прошлого года, в день каждый эндокринолог принимает около 50 звонков.

«В основном, выписка инсулина, но также интересуются, можно ли делать прививки, кто-то спрашивает медотвод», - рассказала врач Центра медицинского эндокринологического Пензенской областной клинической больницы Екатерина Ивахина.

По вопросам, связанным с болезнями сердечно-сосудистой системы, теперь можно обратиться в кардиологический call-центр. По телефонам - 59-16-07 и 59-16-03.

«Новая коронавирусная инфекция вносит свои коррективы и те пациенты, у которых уже были проблемы, они усугубляются. То есть происходит декомпенсация наших всех сердечных болезней. Даже те пациенты, у которых до коронавирусной инфекции не было никакой патологии сердца, она у них появляется после перенесенного ковида, поэтому эти пациенты особенно уязвимы и им нужна консультация кардиолога», - отметила главный внештатный кардиолог Пензенской области Елена Володина.

Медики предупреждают: нельзя заниматься самолечением. Это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до летального исхода, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Мария Львова-Белова в статусе детского омбудсмена предложила для Пензенской области ряд пилотных проектов
09:20
В Каменском районе сотрудник сахарного завода получил ожоги
09:03
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Сокровище вадинской земли: Керенский Тихвинский монастырь
28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Сокровище вадинской земли: Керенский Тихвинский монастырь
28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс