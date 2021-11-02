Мария Львова-Белова в статусе детского омбудсмена предложила для Пензенской области ряд пилотных проектов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая представила несколько пилотных проектов. Стороны обсудили вопросы помощи детям, которых вернули из приемных семей, а также организации питания, профилактики подростковой преступности и реабилитации молодых инвалидов.

Глава региона перед началом разговора поздравил Марию Львову-Белову с назначением на должность уполномоченного по правам ребенка в РФ, пожелал ей успехов в ответственной работе, сообщает пресс-центр облправительства. Она, в свою очередь, представила несколько проектов, пилотной площадкой для реализации которых предложила сделать Пензенскую область. Олег Мельниченко поддержал ее инициативы.

Стороны обсудили и тему внедрения единого стандарта школьного меню.

«Надо разнообразить питание в школьных столовых, я на этом настаиваю. Все учебные заведения общего среднего образования должны по данному стандарту работать. Эта задача уже поставлена перед вновь назначенным министром образования региона», - сказал Олег Мельниченко.

Что касается работы в части профилактики подростковой преступности, губернатор отметил, что важно выявлять проблемы и защищать права подростков, которые не удовлетворены существующими условиями жизни, но не проявляют агрессии. Однако, по словам Олега Мельниченко, в какой-то момент у таких ребят «изнутри все рвет» и они выплескивают все накопившееся, начинается стрельба, угрозы, взрывные устройства. Профилактика таких явлений, по мнению главы региона, очень важна.

«На сегодня решение в Пензенской области принято – специально введена ставка заместителя министра образования, в институте развития образования создано подразделение, которое занимается решением именно таких вопросов. В школах идет создание структур психологического тестирования – работы с несовершеннолетними с целью выявления внутреннего неблагополучия детей и подростков. Это очень важный проект», - добавил Олег Мельниченко.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы помощи новорожденным отказникам с диагнозами и детям, которые оказались в ситуации возврата из приемных семей. Они обозначили тему создания банка данных родителей для того, чтобы более оперативно принимать решения по устройству сирот в семьи.

«Дети и наши ветераны – это святое, решением их проблем будем и дальше заниматься. А все пилотные проекты – давайте к нам, будем их реализовывать», - подытожил Олег Мельниченко.

Напомним, вечером 27 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена РФ.