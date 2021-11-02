В Пензенской области за сутки произошло два пожара, в которых погибли люди

В Пензенской области утром 2 ноября стало известно о двух пожарах, в которых погибли жители региона. Один из них произошел в Пензе, другой – в Мокшанском районе.

Так, вечером 1 ноября трагедия произошла в областном центре на ул. Ульяновской. Сгорела кухня на втором этаже пятиэтажки. Из подъезда эвакуировали трех человек, один из которых – ребенок. На месте пожара нашли тело 54-летнего хозяина квартиры, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на 2 ноября в селе Рамзай загорелся деревянный дом. На пепелище обнаружили тело 87-летней хозяйки жилища.

«Уважаемые пензенцы! В период нерабочих дней не оставляйте без внимания своих пожилых родственников, детей и лиц, входящих в группу риска. Берегите себя и свое имущество от огня. Соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 101 или 112 - с мобильного телефона», - призывают в МЧС.