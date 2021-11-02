Автолюбитель утроил опасный дрифт на оживленном перекрестке ул. Суворова

В Пензе на ул. Суворова автолюбитель на Audi совершил опасный маневр. Видеозапись происходящего очевидец опубликовал в Сети.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, иномарка выезжала с улицы Суворова на улицу Гагарина и резко развернулась. Машина, которая ехала следом, едва успела увернуться от столкновения. Пользователи в комментариях к посту возмутились действиями водителя Audi. Они считают, что за подобное «нужно лишать прав».

«Нужно отправить видео инспекторам, чтобы гонщика наказали», - написал Максим.

«Повезло гонщику, что так легко отделался. Если бы в людей влетел на тротуаре, покалечил бы их. За такую выходку необходимо лишить прав на шесть месяцев, конфисковать авто и направить водителя на медицинское обследование», - считает Дамир.

Напомним, наказание водителей штрафом за опасное вождение появилось в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Согласно статье 21.14 проекта Кодекса, «нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 000 рублей», сообщает «Интерфакс».

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и боковой интервал. Кроме того, не стоит совершать необдуманные маневры и отвлекаться за рулем на телефон. Нужно помнить, что любое неверное действие водителя может привести к трагедии.