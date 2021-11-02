С 11 ноября «Театр Доктора Дапертутто» возобновит показ спектаклей

Все постановки, намеченные на октябрь, перенесли в репертуар следующего месяца. Поэтому все ранее купленные билеты действительны.

При этом в театре будут соблюдать все предписанные ограничения, введенные из–за коронавируса. Зал должен быть заполнен зрителями не более чем наполовину. Гости допускаются только при наличии QR-кода или справки о медотводе о вакцинации. Они действительны с паспортом. Также должны быть средства индивидуальной защиты.

Дети могут приходить без документов о вакцинации, но с документом, удостоверяющим личность.

Продажа билетов начнется с 1 ноября. Подробности можно узнать здесь.

Напомним, ранее о возобновлении показов спектаклей сообщил драмтеатр. Увидеть постановки там можно с 12 ноября.