Пензенцев предупредили о мошенниках, которые представляются следователями

В СУ СКР по Пензенской области сообщили, что в последнее время зафиксировано большое количество случаев обмана россиян мошенниками, представляющимися следователями и сотрудниками других государственных структур.

Обманщики убеждают жертв в том, что они признаны потерпевшими по уголовным делам, с их счета пытаются украсть деньги и нужно спрятать их на «безопасном счету».

«Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить деньги на счета, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, а также для предотвращения совершения преступных деяний и возмещения причиненного вреда. Законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», - уточнили в региональном СУ СКР.

В ведомстве добавили, что подобные звонки – мошенничество. О подобных случаях нужно сразу сообщать правоохранителям, которые вычислят причастных к обману и привлекут их к уголовной ответственности.

Пензенцев просят быть бдительными, особенно это касается пожилых людей, которые наиболее часто подвержены атакам телефонных мошенников.