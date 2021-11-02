Wink в ноябре открывает для зрителей классику в новом ракурсе

Пользователям цифрового видеосервиса Wink помогут подготовиться к зиме сериалы и фильмы, истории про путешествия в космосе и во времени. Также их ждет новое прочтение литературной классики XX века.

Так, зрителей познакомят с картиной классика российского кинематографа Глеба Панфилова — фильмом «Иван Денисович» (16+) по мотивам знаменитой повести Александра Солженицына. Историю бывшего военнопленного Ивана Шухова, которая уместилась в один день, прожитый накануне завершения 10-летнего заключения в лагере, режиссер увидел особым взглядом. На основе лагерной реальности Панфилов создал притчу о том, что нет такой силы, которая отберет у человека надежду. Большой удачей фильма стало приглашение на главную роль Филиппа Янковского, выразительно прожившего на экране этот «самый счастливый день». Картина уже доступна пользователям Wink.

Помимо этого, Wink предлагает пользователям новинки разных жанров. Например, триллер «Чужая земля» (16+) ответит на вопрос, сможет ли Земля, после экологической катастрофы оказавшаяся людям чужой, снова стать колыбелью цивилизации. Спасаясь на другой планете, люди смогли выжить, но не могут дать жизнь новому поколению. Спустя время трое ученых отправляются на Землю, чтобы изучить изменения природы, но корабль терпит крушение. Увидеть Землю в иллюминаторе и узнать, что будет с человечеством, пользователи Wink смогут с 19 ноября.

Фантастическую тему поддерживает сериал «Страна чудес» (16+). Джереми устраивается барменом в парижский клуб с многообещающим названием Wonderland и полувековой историей. Фотография неизвестной девушки на стене клуба становится для него дверью, через которую он попадает из 2020 года в 1960-й, когда клуб только появился. Молодой человек знакомится с героиней фото Алисой (Ольга Куриленко) и осознает, что ему предстоит изменить будущее. Но найдется ли в новом будущем место для него? Показ первого сезона сериала стартует в видеосервисе Wink 8 ноября.

Авторы российского фильма «Бендер. Последняя афера» (16+) тоже предлагают отправиться в прошлое. Эта картина — третий пазл в приквеле истории о великом комбинаторе. В этой части Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) и Ося Задунайский (Арам Вардеванян) все еще не теряют надежды найти драгоценности графа Румянцева, но теперь им мешает не только российская полиция, но и турецкая. Фильм доступен в Wink с 5 ноября.

В основе отечественной комедии «Идеальная жена» (16+) — классический сюжет супружеской неверности. Муж Катерины преподает философию. Обнаружив в кармане его пиджака письмо, по первым строчкам она понимает, что переписка вовсе не об учении Платона. Случайные детали в разговоре с другом пока еще семьи укрепляют ее подозрения и разжигают любопытство. Так кто же такая идеальная жена — та, что не заглядывает в карманы, или та, что заглянув в них, не задает вопросов? Ответ на этот вопрос от героев фильма можно увидеть в Wink уже 4 ноября.

Настоящая музыкальная драма легла в основу сюжета российского сериала «Струны» (18+). Четыре студента-виолончелиста еще учатся в академии Гнесиных, но уже популярны — видео с участием струнного квартета случайно стало вирусным. Однако харизматичный, но жесткий преподаватель (Артём Ткаченко) знает, что хайп не заменит настоящие талант и мастерство, и готовит их к престижному конкурсу имени Чайковского. Все молодые актеры в кадре самостоятельно играют на инструментах, так что это действительно вызов. В сериале звучат не только сюиты Баха, но современные хиты. Показ сериала уже стартовал в видеосервисе Wink.

В подписке видеосервиса в ноябре также появится ряд больших новинок кинопроката последних месяцев, среди которых, например, «Круэлла» (12+) и «После. Глава 3» (18+).

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.