Пензенские волонтеры помогли доставить инвалидную коляску горожанке

Жительница Смоленской области Людмила Семисаженова обратилась к председателю регионального ЗакСобрания Валерию Лидину за помощью. Она сообщила, что в Пензе у нее живет мама – инвалид первой группы, которой нужно доставить специальную коляску.

Как пояснила заявительница, органы соцзащиты уже выделили бесплатную инвалидную коляску пензячке, но в связи с семейными обстоятельствами у нее нет возможности привезти средство передвижения маме самостоятельно.

Спикер регионального парламента решил проблему, организовав доставку инвалидной коляски адресату волонтерами, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Не первый раз обращаюсь к Валерию Кузьмичу Лидину, который всегда готов выслушать и помочь. Низкий поклон волонтерам, чья деятельность особенно важна для людей старшего поколения в период пандемии. Дай Бог здоровья всем, кто поддерживает нуждающихся в этот непростой период», - сказала Людмила Семисаженова.

Напомним, пензенские добровольцы вновь активизировали работу. Единый волонтерский центр расположен по адресу: ул. Советская, 4. Call-центр работает в круглосуточном режиме. Номер телефона «горячей линии» - 8 (800) 200-34-11.