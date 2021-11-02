Пензенцам сообщили график приема в МФЦ во время нерабочих дней

В Instagram-аккаунте «Пензенская область» сообщили график приема жителей в отделениях МФЦ во время нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября.

Работники будут принимать посетителей:

2 ноября – с 8:00 до 20:00;

3 ноября – с 8:00 до 19:00.

По регистрации записи на портале «Госуслуг» можно прийти в МФЦ:

5 ноября – с 8:00 до 20:00;

6 ноября – с 8:00 до 14:00.

Регистрация смерти проводится в отделении на ул. Шмидта, 4 по графику:

2 ноября – с 8:00 до 17:00;

3 ноября – с 8:00 до 16:00;

5 ноября – с 8:00 до 17:00;

6 ноября – с 8:00 до 14:00.

В этом же отделении можно зарегистрировать рождение ребенка:

2 ноября – с 8:00 до 17:00;

3 ноября – с 8:00 до 16:00.

4 и 7 ноября - нерабочие дни во всех отделениях.

Отмечается, что перед приходом в МФЦ необходимо заранее записаться. Это можно сделать по телефону 927-000, через портал МФЦ Пензенской области, через «Госуслуги», мобильное приложение МФЦ, с помощью мессенджеров и функции «Обратный звонок».