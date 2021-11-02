Вирусологи назвали примерные сроки стабилизации ситуации с ковидом

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что если россияне будут соблюдать правила безопасности от ковида и самоизоляцию во время нерабочих дней, то ситуация с заболевамостью может выйти на плато уже через две недели.

Эксперт отметил, что действующие ограничения должны быть эффективными, сообщают «Известия».

«Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин. У нас доминирующее большинство будет соблюдать меры лишь частично», — добавил специалист.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября президент нерабочими днями. Такая мера принята для стабилизации непростой эпидситуации в стране.