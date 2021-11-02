За сутки ковид подтвердился еще у 377 пензенцев

На портале стопкоронавирус.рф появилась информация о заболеваемости ковидом в Пензенской области за минувшие сутки. Данные актуальны на утро 2 ноября.

Так, положительные тесты получили еще 377 человек. Отмечается, что 36 человек успешно справились с заболеванием, 25 – скончались. Всего за время пандемии коронавирус забрал жизни 3 571 жителя Пензенской области.

По данным на 29 октября, коллективный иммунитет - у 44,4% населения.

В настоящее время, как отмечают в областном минздраве и Роспотребнадзоре, единственным способом остановить рост заболеваемости является вакцинация от коронавируса и соблюдение санитарных мер. Где можно сделать прививку в нерабочие дни и как получить сертификат с QR-кодом, читайте здесь.



