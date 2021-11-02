В Пензе неизвестные «разувают» кроссоверы

Пензенец в Соцсети рассказал о краже колес с Renault Kaptur 2 ноября. Оказалось, что это не единственный подобный случай: от злоумышленников пострадали и другие автолюбители.

Посты с сообщениями о кражах появились в сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте». Как пояснили очевидцы, инциденты, в основном, происходят на Окружной. Например, Renault без колес стоит на улице Воронова, Lada – на улице Российской. Но есть пострадавшие и в других районах. Например, «разутое» авто находится и на ул. Ново-Казанской.

Пользователи в комментариях предположили, что колеса снимают с машин из-за их высокой стоимости. Они отметили, что, возможно, их продают «на барахолках в интернете».

«Это уже вызов какой-то. Обнаглели и ничего не боятся», - отметил Олег.

«90-е возвращаются», - предположил Алексей.

Пензенцы посоветовали в таких случаях сразу обращаться в полицию и пробовать найти записи с камер видеонаблюдея - возможно, они есть на ближайших зданиях.