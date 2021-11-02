Главный инфекционист Минздрава оценил возможный эффект от нерабочих дней

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что срока нерабочих дней может не хватить, чтобы справиться с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщают «Известия».

Инфекционист считает, что на длинные выходные регионам следовало уйти с более жесткими ограничениями для населения, чем сейчас.

«Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: один тип общественных мест закрывается, а другой, похожий, остается почему-то открытым. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте ее очень серьезно организуем, чтобы снизить риск распространения», — отметил он.

Владимир Чуланов подчеркнул, что для того, чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации. В некоторых субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями.

Напомним, нерабочими президент Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В Пензенской обалсти на это время закрыли ТЦ, общепит, бассейны и объекты розничной торговли. В учреждениях, которым разрешено работать, вход - только по QR или справке о медотводе.