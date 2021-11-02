Пензенцев предупредили о тумане 3 ноября

В Пензенской области 3 ноября ожидается туман с видимостью менее 500 метров и похолодание. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

В регионе ожидается переменная облачность без осадков. Туман будет ночью и утром. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, днем воздух прогреется до плюс 10.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.