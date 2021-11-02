Валерий Лидин принял участие в переписи на портале «Госуслуги»

Он отметил, что государство создает все необходимые условия для того, чтобы каждый житель страны принял участие в переписи населения, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Работают переписчики, которые приходят на дом, открыты переписные участки и впервые, что очень важно сегодня в условиях сложной обстановки распространения коронавирусной инфекции, принять участие в переписи можно в цифровом формате, ответив на вопросы на портале «Госуслуги». Электронный вид очень удобен и занимает всего 15 минут свободного времени», — сказал Валерий Лидин.

Председатель областного ЗакСобра добавил, что перепись – это значимое событие в жизни страны. Это важно для дальнейшего прогноза социально-экономического развития, грамотных решений, которые принимаются на законодательном уровне, обеспечения преференций для развития экономики, социальной сферы, демографической ситуации. Он обратился к пензенцам с просьбой принять активное участие в переписи.

Напомним, переписная кампания продлится до 14 ноября. Опрос можно пройти на портале «Госуслуги», на переписных участках и в МФЦ. Также можно ответить на вопросы сотрудника, который придет к вам домой. У переписчика должно быть удостоверение, которое действительно только с паспортом, а также шарф, жилетка, сумка, специальный планшет. Из-за коронавируса на нем также должны быть маска и перчатки.

Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии — 8 (800) 707-20-20.