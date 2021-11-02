Пензенцы ежемесячно тратят на онлайн-шопинг более 15 Терабайт трафика

За последний год жители Пензенской области освоили множество ресурсов, которые облегчают жизнь на «удаленке», и стали пользоваться интернетом в 1,5 раза активнее. Особую популярность обрели «Госуслуги», интернет-магазины и доставка еды.

«МегаФон», используя инструменты BigData, проанализировал обезличенные данные и выяснил, как изменились мобильные предпочтения абонентов в Пензенской области за январь–сентябрь 2020 года и аналогичный период 2021-го.

Ограничительные меры укрепили спрос на сервисы доставки продуктов и интернет-магазины – ежемесячно на мобильный шопинг жители области тратят более 15 Терабайт трафика, в топе – крупные маркетплейсы с большим выбором товаров. Государственные и муниципальные услуги также перевели в электронный формат. В сентябре для решения вопросов на народном сайте абоненты «МегаФона» израсходовали более 445 Гигабайт трафика – в три раза больше, чем за тот же период в начале года.

Тренд на общение в интернете сохраняется – как и годом ранее, более трети трафика пензенцы оставляют в соцсетях. Каждый шестой гигабайт они используют для просмотра постов и Stories в Instagram. Среди лидеров рейтинга этого года впервые оказался TikTok, аудитория которого стремительно растет – на короткие видео уже приходится более 8% всех мобильных данных жителей региона.

По сравнению с 2020 годом пензенцы стали в два раза больше общаться в мессенджерах. Самые популярные – Whatsapp и Telegram.