«Вывозятся тонны отходов»: в минлесхозе прокомментировали жалобу на мусор у водохранилища

Житель Пензы в соцсети оставил жалобу на мусор у Сурского водохранилища со стороны Золотаревки. Он попросил поставить контейнеры для сбора отходов.

На обращение ответили с официального аккаунта министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Представители ведомства сообщили, что водохранилище является объектом федерального экологического надзора. Поэтому информацию о нарушении передали в Росприроднадзор.

«Министерством ежегодно организуются и проводятся акции по уборке берега Сурского водохранилища от мусора, вывозятся тонны отходов, однако мусор появляется вновь и вновь. Появляется в результате деятельности человека, а, точнее, - конкретных граждан», - говорится в ответе на жалобу.

Также сотрудники министерства отметили, что обращались через СМИ к жителям и гостям, призывая бережно относиться к окружающей среде.

«К сожалению, не все граждане понимающе относятся к этому обращению. При этом, когда в следующий раз эти граждане посещают те же самые прибрежные территории Сурского водохранилища, они возмущаются их антисанитарным состоянием, в том числе посредством публикаций постов и фотографий в социальных сетях», - заключили представители областного минлесхоза.