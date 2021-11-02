На время нерабочих дней приостановили проверки предпринимателей

В России с 30 октября по 7 ноября приостанавливаются проверки предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Минэкономразвития России.

Если в этот период к бизнесмену все же пришли с проверкой, то ему нужно выяснить, включена ли информация о ней в Единый реестр контрольных мероприятий.

Далее могут быть три варианта. Первый: информации нет. Это говорит о том, что проверка незаконная. Предпринимателю нужно зафиксировать факт прихода контролера и направить жалобу в Генпрокуратуру и Минэкномразвития России.

Второй вариант: информация о проверке внесена, но организация в эти дни не работает из-за ограничений. В нерабочие дни проверку проводить нельзя (ч. 3 ст. 56 248-ФЗ). Алгоритм в этом случае такой же, как и в первой ситуации – фиксация и направление жалобы.

Так, инспекторы должны проводить мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм действий бизнесмена такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита контролеров и жалоба в профильные ведомства и Генпрокуратуру России.

Если бизнес работает дистанционно, то допустимы только документарные проверки без личного контакта контролеров и предпринимателей. При этом контролерам документы направляют по почту.

Третий вариант: проверка значится в реестре, однако выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка выпала на нерабочие дни, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый рабочий день. Тогда она продолжится всего один день вместо запланированных 10.

«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля, среди них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-эпидемиологический надзоры. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на «Госуслугах», - отметил директор департамента Минэкономразвития России Александр Вдовин.