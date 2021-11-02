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02.11.2021г.
На время нерабочих дней приостановили проверки предпринимателей

На время нерабочих дней приостановили проверки предпринимателей

Вт, 02.11.21 16:06
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В России с 30 октября по 7 ноября приостанавливаются проверки предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Минэкономразвития России.

Если в этот период к бизнесмену все же пришли с проверкой, то ему нужно выяснить, включена ли информация о ней в Единый реестр контрольных мероприятий.

Далее могут быть три варианта. Первый: информации нет. Это говорит о том, что проверка незаконная. Предпринимателю нужно зафиксировать факт прихода контролера и направить жалобу в Генпрокуратуру и Минэкномразвития России.

Второй вариант: информация о проверке внесена, но организация в эти дни не работает из-за ограничений. В нерабочие дни проверку проводить нельзя (ч. 3 ст. 56 248-ФЗ). Алгоритм в этом случае такой же, как и в первой ситуации – фиксация и направление жалобы.

Так, инспекторы должны проводить мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм действий бизнесмена такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита контролеров и жалоба в профильные ведомства и Генпрокуратуру России.

Если бизнес работает дистанционно, то допустимы только документарные проверки без личного контакта контролеров и предпринимателей. При этом контролерам документы направляют по почту.

Третий вариант: проверка значится в реестре, однако выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка выпала на нерабочие дни, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый рабочий день. Тогда она продолжится всего один день вместо запланированных 10.

«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля, среди них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-эпидемиологический надзоры. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на «Госуслугах», - отметил директор департамента Минэкономразвития России Александр Вдовин.

Источник фотографии: фото из архива ИА "Пенза-Пресс"
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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