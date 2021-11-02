Пензенцам объяснили, получат ли они QR после первого компонента привики

В соцсети пензячка поинтересовалась, можно ли посещать учреждения людям, у которых поставлен только первый компонент вакцины от ковида. Ей ответили представители регионального Роспотребнадзора.

В управлении уточнили, что QR-код вакцинированного появится только после введения второго компонента или после применения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

«До тех пор доступ в те организации, где он требуется, ограничен», - добавили представители пензенского Роспотребнадзора.

Напомним, в Пензенской области действуют ограничения для снижения заболеваемости ковидом. Так, торговые центры, работа которых возобновится с 8 ноября, можно будет посещать только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или справке о медотводе. При предъявлении этих документов необходим паспорт.

Жителей региона призывают вакцинироваться. Всю необходимую информацию о работе прививочных пунктов, поликлиник, а также важные номера телефонов для тех, кто заболел, можно получить ЗДЕСЬ.





