В Ухтинке открыли пункт для приема ковидных пациентов, которые лечатся на дому

Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, он действует по адресу: ул. Южная, 1Б. Медики принимают пациентов из Бессоновского района, у которых удовлетворительное состояние, но они нуждаются в повторном осмотре, коррекции лечения и назначений, а также для повторного забора мазка на ПЦР-тест.

На прием можно приходить с понедельника по субботу с 8:00 до 15:00. При необходимости режим работы переведут на двухсменный. Отмечается, что такие меры позволят снизить сроки ожидания медиков на дому.

Напомним, в Бессоновском районе 1 и 2 ноября ежесуточный прирост новых заболевших коронавирусом пациентов составил около 50 человек.

В Пензенской области переполнены больницы. Лечение протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. Красные зоны открыты в большинстве больниц. Не хватает врачей для выезда на вызовы. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно сделать прививку.

