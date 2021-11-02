Ученые обнаружили в пряности вещества, которые мешают размножению коронавируса

Ученые из Шанхая выяснили, что в сушеной гвоздике есть вещества, которые мешают коронавирусу размножаться. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС .

Эти вещества могут блокировать активность белка Mpro – одного из трех ключевых ферментов, которые необходимы коронавирусу для размножения. Результаты исследования специалисты опубликовали на bioRxiv.

«В отличие от других сахаристых веществ, открытые нами вещества напрямую подавляют фермент Mpro, а не мешают вирусу проникать в клетки», — отметили ученые.

Они уточнили, что фермент Mpro почти не меняется по мере эволюции коронавируса, этот факт делает пектины из гвоздики особенно привлекательным средством для борьбы с ковидом. Однако эту статью ученых пока не проверяли научные журналы и не рецензировали независимые эксперты. Поэтому к выводам специалистов нужно относиться осторожно.