Пензенцы могут подтвердить подлинность QR с помощью «Госуслуги. СТОП Коронавирус»

В Telegram-канале пензенского правительства сообщили об изменениях, которые внесены в постановление о режиме повышенной готовности.

Так, теперь для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против коронавируса либо о перенесенном не более полугода назад заболевании можно использовать мобильное приложение «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

Напомним, в Пензенской области действуют ограничения для снижения заболеваемости ковидом. В настоящее время все учреждения, деятельность которых разрешена в период нерабочих дней, можно посещать только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или справке о медотводе. Подобные требования распространятся и на организации, которые возобновят работу с 8 ноября.