В ФНС рассказали, как бизнесу получить госсубсидию на компенсацию затрат

Пензенское управление Федеральной налоговой службы дало разъяснения о том, как представители малого и среднего бизнеса, социально ориентированные НКО могут получить субсидии.

В первую очередь, организации и предприятия должны отвечать ряду критериев:

1. На 10 июля 2021 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства или являются социально ориентированными НКО, которые по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в реестрах Постановления № 847, № 906;

2. Входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики, указанный в постановлении Правительства РФ от 28.10.2021 №1849;

3. По состоянию на 1 июля не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей (при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату направления заявления);

4. Организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

Субсидия выдается однократно. Для ее получения с 1 по 15 ноября нужно направить заявление в налоговую по месту нахождения организации. Оно может быть подано через личный кабинет налогоплательщика или бумажным почтовым письмом.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС.