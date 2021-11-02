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02.11.2021г.
Олег Мельниченко: «Мы будем продолжать реконструкцию муниципальных дорог»

Олег Мельниченко: «Мы будем продолжать реконструкцию муниципальных дорог»

Вт, 02.11.21 18:42
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 2 ноября с рабочим визитом посетил Иссинский район. В ходе поездки он осмотрел отремонтированную по его поручению дорогу между селами Каменный Брод и Верхняя Салмовка.

С просьбой восстановить дорожное покрытие на указанном участке к главе региона на одном из личных приемов обращался местный житель, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

Всего в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий было капитально отремонтировано 4,7 километра дорожного полотна. Местные жители поблагодарили главу региона за отремонтированную дорогу. Они отметили, что работа выполнена качественно.

«Мы будем продолжать реконструкцию муниципальных дорог Пензенской области. Наша задача - в течение ближайших пяти лет подтянуть до достойного уровня всю дорожную сеть, соединяющую крупные населенные пункты региона» , - подчеркнул Олег Мельниченко.

Также в рамках поездки губернатор оценил работу недавно открывшегося фельдшерско-акушерского пункта в селе Булычево. Отмечается, что медики обслуживают там более 800 жителей из двух сел – Булычево и Долгоруково, в день к ним на прием приходят по 14-15 посетителей. Во внутренних помещениях подведены коммуникации, есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе современное оборудование. Олег Мельниченко добавил, что модульная конструкция хорошо себя зарекомендовала.

Во время осмотра объекта в ФАП на вакцинацию от ковида пришли пенсионерки. Губернатор отметил, что все больше жителей региона начали проявлять сознательность, прививочная кампания проводится активнее.

Напомним, до 2025 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Иссинском районе появятся еще три новых модульных ФАПа - в селах Бекетовка (2022 год), Знаменская Пестровка (2023 год) и Новотрехсвятское (2024 год).

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/347494/
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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