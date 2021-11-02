В Пензе три человека изъявили желание попробовать себя в должности мэра

В Пензе 2 ноября завершили прием документов от тех, кто хотел бы принять участие в конкурсе на замещение должности мэра.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, глава пензенской Гордумы Владимир Мутовкин, документы подали три человека, в числе которых – представительница слабого пола. Впервые в таком конкурсе решила участвовать женщина, добавил Владимир Борисович.

3 ноября члены комиссии проверят соответствие документов предъявляемым требованиям. Далее примут решение о допуске или недопуске кандидатов на сессию Пензенской городской Думы. Там желающие занять пост мэра должны представить свои программы по развитию областного центра.

Далее тайным голосованием народные избранники должны определить, кто станет главой администрации, сообщает пресс-служба Гордумы.

Напомним, ранее главой администрации был Андрей Лузгин. Он решил оставить должность по собственному желанию, и депутаты поддержали его решение. Исполняет обязанности мэра в настоящее время Александр Басенко.