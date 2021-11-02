В Пензе два ребенка умерли от коронавируса

В Пензе два ребенка в возрасте 10 и 12 лет умерли от коронавируса. У них были тяжелые сопутствующие заболевания.

В регионе это первые несовершеннолетние жертвы ковида. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил источник в пензенском минздраве.

Напомним, ранее представители ведомства сообщали, что дети стали тяжелее переносить ковид. Увеличилось количество инфекционных коек в детской областной больнице.

«У нас развернуто отделение на базе областной детской больницы на 200 коек, которое полностью забито. Доразвернуты койки для лечения ковида в кузнецкой и в нижнеломовской детских больницах, которые тоже заполнены. Это говорит о том, что в настоящий момент нельзя спокойно относиться к тому, что ребенок заболевает. Если раньше это протекало очень легко и спокойно, то сейчас тоже доходит до тяжелых случаев», - констатировал ранее врио заместителя председателя парвительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев на телеканале «Россия 24. Пенза».

Чтобы снизить риски заражения, взрослым советуют вакцинироваться и в период нерабочих дней ограничить контакты детей.