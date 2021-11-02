Пензенский «Дизель» потерпел пятое поражение подряд

В стартовом матче очередной выездной серии чемпионата ВХЛ команда Сергея Лопушанского уступила действующему обладателю трофея - ханты-мансийской «Югре».

Победный задел хозяева обеспечили еще в первом периоде - шайба дважды побывала в воротах «желто-синих» в течение 70 секунд. После перерыва тренерский штаб пензенского клуба принял решение о смене голкипера. Вместо Артема Корепанова на лед вышел Андрей Суханов. Впрочем, уже менее чем через семь минут сибиряки вновь отличились. Счет 3:0 сохранился на табло до конца игры.

Впереди у «Дизеля» встреча с одним из лидеров нынешней регулярки - тюменским «Рубином». Она состоится уже 3 ноября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.